المشهد اليمني الأول

أقيمت بمديريات محافظة صنعاء اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات إحتجاجية غاضبة للتنديد بقرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف أنصار الله ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.

وأكد المشاركون في الوقفات، أن القرار الأمريكي لن يزيد الشعب اليمني إلا مزيداً من الالتفاف حول القيادة الثورية والسياسية العليا دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.. معتبرين تصنيف الخارجية الأمريكية جزء من غطرستها وهيمنتها على العالم الخارجي.

وجددوا موقف الصمود والثبات ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن اليمني والوقوف إلى جانب أنصار الله في معركة العزة والكرامة والدفاع عن السيادة والإستقلال.

وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام قرار وزارة الخارجية الأمريكية منتهية الصلاحية في آخر فترة من ولاية ترامب، باعتباره لا يمثل أي أهمية بالنسبة للشعب اليمني.

وأشادت البيانات بالانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية وسلاح الجو المسير والدفاع الجوي الذي أسقط العديد من طائرات العدو خلال الفترة الماضية.