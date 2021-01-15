المشهد اليمني الأول

كشفت كوريا الشمالية عن نوع جديد من الصواريخ الباليستية والتي تطلق من الغواصات، وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه “أقوى سلاح في العالم”. وأفادت وسائل الإعلام أن عدداً من الصواريخ عُرض خلال استعراض عسكري حضره زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون والذي كان يلوح بيده خلال استعراض الصواريخ .

وظهرت في صور نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، ما لا يقل عن أربعة صواريخ كبيرة الحجم مطلية باللونين الأبيض والأسود، وسط حشود تلوّح بالإعلام، فيما قال محللون أن هذه الصواريخ سلاح جديد لم يره أحد من قبل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّ “أقوى سلاح في العالم، الصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات، دخلت إلى الساحة الواحد تلو الآخر، مستعرضة بقوة عظمة القوات المسلحة الثورية”.

ولم يتضمن الاستعراض العسكري أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية، والذي كُشف عنه في استعراض عسكري أكبر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويُعتقد أن هذا السلاح الكبير قادر على حمل رأس حربي نووي إلى أي مكان في الولايات المتحدة. وكان حجمه قد فاجأ المحللين عند عرضه.