المشهد اليمني الأول

فنادق الرياض.. من رئيس وزراء فاسد الى رئيس مجلس الشورى

من فنادق ملوك الفسـاد اصدر الخائن الفار هادي اليوم، قرار بتعيين المرتزق احمد عبيد بن دغر رئيس لمجلس شورى خونة فنادق الرياض، وهو الذي اقاله الفار هادي من رئاسة مجلس الوزارء واحالته للتحقيق بتهم قضايا فساد عام 2019م.

علما بان بن دغر كان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، وبعد حرب صيف 1994م، اصبح من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وبعد عدوان مارس 2015م، اصبح من نزلاء فنادق الريـاض، ثم رئيس مجلس وزراء العدوان، ثم اقاله واحاله للتحقيق ثم رئيس لمجلس شورى المنافقين.

واذا اردت ان تعرف السبب فتش عن كشوفات الرواتب الممنوحة من اللجنة الخاصة السعودية للخونة اليمنيين من عام 1970م حتى اليوم.