المشهد اليمني الأول

زيادة كبيرة طرأت على عدد العاطلين من العمل المسجلين خلال أسبوع في الولايات المتحدة، مع بداية السنة الجديدة، حسبما أعلنت وزارة العمل الخميس، حيث أُضيف 956 ألف شخص إلى سجلات البطالة بين 3 و9 يناير، مقابل 748 ألفا الأسبوع السابق، الأمر الذي يعني تسجيل 181 ألف عاطل إضافي.

وارتفع أيضا العدد الإجمالي من العاطلين من العمل خلال أسبوع نهاية العام لأول مرة منذ نوفمبر، وفق آخر المعطيات المعلنة، ليصل إلى 5.2 ملايين عاطل. وحصل 18.4 مليون شخص على مخصصات البطالة أو مخصصات فقدان الدخل خلال أسبوع عيد الميلاد، وقد نشر هذا الرقم مع تأخير من أسبوعين، مقابل مليوني شخص في الفترة نفسها العام الماضي.

ووفقا لرويترز، تعتمد هذه المساعدات المقدمة للـ العاطلين خاصة على التدابير التي أقرت في مارس في إطار خطة ضخمة للتحفيز الاقتصادي سمحت بتمديد فترة التمتع بمخصصات البطالة وتوسيع الفئات التي يمكن أن تستفيد منها.

ومدد الكونغرس تلك التدابير إلى مارس، ووعد الرئيس المنتخب جو بايدن بوضع خطة تعافٍ جديدة بقيمة “ترليونات من الدولارات”.