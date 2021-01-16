المشهد اليمني الأول

اعتبر النائب عن تحالف الفتح العراقي فاضل جابر , السبت استمرار الهجمات الجوية على الحدود السورية العراقية بأنه يهدف الى اضعاف السيطرة على صحراء الانبار والجزيرة تمهيدا لعودة داعش وتقويته، مطالبا تكثيف تواجد القوات الأمنية في تلك المناطق لقطع الطريق لتحقيق تلك الأهداف.

وقال جابر في تصريح للنائب عن تحالف الفتح العراقي فاضل جابر ان “أي مراقب يدرك تماما ان استمرار غارات الطائرات الإسرائيلية والأمريكية بطيار او بدون طيار على المناطق العراقية وكذلك المناطق السورية المحاذية لصحراء الانبار هدفه واضح ويتمثل بإرادة أمريكية إسرائيلية لاعادة نشاط داعش في تلك المناطق ”.

وأضاف جابر ان ” المخطط الأمريكي الإسرائيلي اذا لم يواجه بقوة سوف يعيد عدم الاستقرار للمنطقة وسيهدد امن العراق ليؤخر من عجلة تقدمه بعد ان اتم القضاء عسكريا على فلول داعش”.

وطالب النائب عن تحالف الفتح العراقي فاضل جابر الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة بـ”تكثيف تواجد القوات الأمنية في تلك المناطق لقطع الطريق لتحقيق تلك الأهداف”