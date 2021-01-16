المشهد اليمني الأول

على هامش مناورات “الرسول الأعظم 15” أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أنه لا نية لدى إيران لشن أي هجوم، لكنها سترد بقوة وفي أقصر وقت ممكن على أي خصم يفكر بالاعتداء عليها.

وعلى هامش مناورات “الرسول الأعظم 15“، قال اللواء باقري: إن المناورات التي نفذت خلال الأسبوعين الماضيين، ستتواصل بشكل مكثف ومتزامن حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف: أن إجراء هذه المناورات يظهر القوة الصاروخية الإيرانية التي يتراوح مداها بين القصير والمتوسط والبعيد، جاهزة للدفاع عن الوطن الإسلامي والمصالح والأهداف الوطنية الإيرانية بكل قوة.

تحذير أعداء الجمهورية

واعتبر اللواء باقري الهدف من اختيار الأهداف على مسافة تزيد عن 1800 كيلومتر جنوب بحر عمان وبداية المحيط الهندي واستخدام عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى، اعتبره لتحذير أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنه إذا كان لديهم نوايا خبيثة تجاه مصالحنا الوطنية وطرق تجارتنا البحرية وأرضنا، سندمرهم بصواريخنا.

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أنه لا نية لدى إيران لشن أي هجوم، لكنها سترد بقوة وفي أقصر وقت ممكن، على أي خصم يفكر بالاعتداء عليها.

واجرت قوات الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت وبنجاح المرحلة الأخيرة من مناورات “الرسول الأعظم 15″، بتنفيذ العمليات الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ البالستية المضادة للسفن وتدمير الأهداف من مسافة 1800 كيلومتر.

وبعد رصد موقع سفن العدو الافتراضي بواسطة منظومات استخبارات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، نجحت الصواريخ الباليستية بعيدة المدى من مختلف الفئات ومن مسافة 1800 كيلومتر في إصابة وتدمير الأهداف المحددة في شمال المحيط الهندي.