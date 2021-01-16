المشهد اليمني الأول

نظم أبناء مديرية همدان محافظة صنعاء اليوم السبت، وقفة احتجاجية تنديدا بتصنيف الخارجية الأمريكية أنصار الله منظمة إرهابية.

وأكد المشاركون في الوقفة التي نظمها المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية والمكتب الاشرافي وقبائل همدان بحضور مدير المديرية منير الكبسي أن القرار الأمريكي يعكس حالة التخبط والإفلاس التي وصلت إليها إدارة ترامب المأزومة وفي آخر أيامها.

وأعلن أبناء وقبائل مديرية همدان استمرار النفير العام للرد على جرائم وانتهاكات قوى العدوان.. معتبرين هذا القرار لا يمثل أي أهمية ولن يزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا في مواجهة العدوان.

وأكد بيان صادر عن الوقفة استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.