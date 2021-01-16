المشهد اليمني الأول

ادانت وزارة الخارجية الإيرانية قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خطوة غير بناءة من شأنها تعقيد التسوية السياسية في سوريا ومضاعفة أزمتها.

ولفت البيان إلى أنه كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي إدانة العدوان الصهيوني على سوريا الذي ينتهك سيادتها وليس فرض المزيد من العقوبات على سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أعلن عن توسيع قائمة عقوباته ضد الحكومة السورية، وإدراج وزير خارجيتها الجديد فيصل المقداد فيها.