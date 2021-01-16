خارجية حكومـة الإنقاذ توجه رسالة لاذعة لمرتزقة المجلس الانتقالي في عدن

المشهد اليمني الأول

وجه نائب وزير خارجية حكومـة الإنقاذ اليمنية “حسين العزي” رسالة لاذعة لمرتزقة مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات في عدن المحتلة.

وخاطب “العزي” الإعلاميين التابعين لمايسمى المجلس الإنتقالي بالقول: “لإعلاميي الانتقالي مابش داعي تهاجمونا وتذكروا أنكم احتفلتم بشراكتكم مع عصابة٧/٧”.

وأضاف نائب خارجية حكومـة الإنقاذ بالقول: مع أن الرئاسة والسلطات الثلاث وهمية إلا أنكم فشلتم أن تكونوا رأسا بأي منها وبقيتم ذيولا في كل المفاصل ومكيفين بـ ٣وزارات ومعتبرينها عبقرية مع أن الارياني الاهبل لوحده معه مثلكم حسناً واصلوا شتمكم وغباءكم”.

عصابة 7/7

مصطلح عصابة 7/7 الذي أشار له العزي في إنتقاده لمرتزقة الجنوب، هو تاريخ إجتياح الجنوب مايو – يوليو 1994م بقيادة عفاش والجنرال المجرم علي محسن الأحمر وشريكة الإصلاح التكفيري الذي إستعان بفتاوي دينيه لقتل أبناء الجنوب واحل نهب أموالهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة.

حكومـة الإنقلاب على إتفاق الرياض

وكان قد أصدر الفار هادي قرارت من طرف واحد شملت النائب العام و الشورى ونقلت فعلياً السلطة القضائية إلى حزب الإصلاح -إخوان اليمن- ما أثار حالة من السخط العام في صفوف مرتزقة مايسمى المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، في وقت تستعد فيه قياداته لعقد اجتماع طارئ للرد على ما أسموه “انقلاب ” هادي الاخير.

واعتبر المرتزق هاني بن بريك قرار الاطاحة بالنائب العام “علي الاعوش” بالقرار الخطير واستبداله بقيادي عسكري في حزب الاصلاح استكمال لسيطرة “الاخوان” على القضاء.