المشهد اليمني الأول

يشارك فريق إسرائيلي في سباق رالي داكار في السعودية في مظهر أخر للتطبيع الذي يعززه ولي العهد محمد بن سلمان تدريجيا في المملكة.

ونشر جاي معيان، مستشار رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق آرئيل شارون فيديو على صفحته في موقع تويتر معلومات عن فريق إسرائيلي يشارك في سباق رالي داكار في السعودية.

وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “لأول مرة: وفد رياضي من إسرائيل في السعودية يشترك في سباق رالي دكار، يوم للتاريخ! الرياضة في خدمة السلام بين عيال العمومة”.

وأعاد جاي معيان نشر تغريدة أخرى: أعضاء الطاقم الإسرائيلي الذين وصلوا إلى السعودية بجوازات سفر إسرائيلية.

وكان لقاء جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نوفمبر الماضي، في مدينة نيوم السعودية. ويسارع بن سلمان الخطوات لتعزيز العلاقات والتطبيع مع إسرائيل، ويشجع الدول العربية على إبرام الاتفاقيات.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن بن سلمان، لعب دورا كبيرا من خلال محادثات مع العاهل المغربي، وأثّر على القرار المغربي لجهة التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن بن سلمان يضع قائمة من الدول العربية والإسلامية الأخرى مثل إندونيسيا وجيبوتي ومالي وباكستان لإقامة علاقات تطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي.

وفي السياق، توقع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، استمرار علاقات التطبيع من تحت الطاولة بين تل بيب والرياض، خلال الفترة المقبلة.