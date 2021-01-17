المشهد اليمني الأول

النائب العام يوجه بتشكيل لجان للتفتيش واستقبال شكاوى المواطن داخل النيابات

وجه القاضي العام نبيل العزاني، بتشكيل لجان ميدانية للتفتيش واستقبال شكاوى المواطنين داخل النيابات والتحقيق فيها مباشرة ومتابعة النشاط اليومي لأعضاء النيابة وتقييم مستوى الأداء والإنجاز بأمانة العاصمة كمرحلة أولى.

كما وجه النائب العام خلال اجتماعه اليوم برئيس وأعضاء التفتيش القضائي بمكتب النائب العام لمناقشة سير تلقي شكاوى المواطنين وسبل تفعيل دور التفتيش في معالجتها بصورة عاجلة، بمباشرة اللجان مهامها بدء من الثلاثاء القادم.

وأكد القاضي العزاني أهمية تحمل الجميع للمسؤولية لتحقيق العدالة واستعادة ثقة المواطن والعمل بكل من شأنه الارتقاء بالأداء في مختلف الجوانب، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية لنشاط النيابة، ما يستوجب مضاعفة الجهود لتحقيق أفضل النتائج لخدمة المواطن.

وفي الاجتماع تم مناقشة خطة التفتيش الدوري والمفاجئ على النيابات في أمانة العاصمة والمحافظات خلال العام 2021م، وكذا الأولويات العشر من مصفوفة الرؤية الوطنية حول مهام النيابة في إنجاز القضايا المنظورة لديها.

وتطرق الاجتماع، إلى الجوانب المتصلة بتدريب أعضاء النيابة الجدد في المعهد العالي للقضاء في الجوانب الحديثة من العمل القضائي، وكذا تقارير الإنجاز للتفتيش خلال 2020 وتحليل كافة بياناتها ورفعها بإجمالي النشاط والمخالفات.

وتناول المجتمعون، إجراءات التفتيش على السجون، وتكليف رؤساء النيابات للتأكد من سلامة إجراءات الحبس، وتفعيل دور مدراء الإصلاحيات ومكاتب الشؤون الاجتماعية في التأهيل وتقويم سلوك النزلاء على مدار العام في إطار مهام لجان الإفراج الشرطي.

وأكد الاجتماع على متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم ورفع الخطابات اللازمة لرؤساء المحاكم بهذا الشأن بما يكفل تحقيق العدالة، والعمل على معالجة كافة الاختلالات في النيابة، منوها بجهود ضبط منتحلي صفة الأمين الشرعي ما أدى إلى انخفاض جرائم الاعتداء على مال الغير.