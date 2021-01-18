المشهد اليمني الأول

كشف نائب وزير الزراعة والري د. رضوان الرباعي عن توجه حكومي لنقل التخطيط العمراني من السهول والهضاب إلى المرتفعات الجبلية

وقال الرباعي في تصريحات للمسيره: تم تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة للحفاظ على اﻷراضي الزراعية والتخطيط العمراني الصحيح.

وفي السياق قال وكيل الإدارة المحلية الشيخ عمار الهارب للمسيرة إنه سيتم إصدار تشريعات صارمة تحمي اﻷراضي الزراعية وتحد من البناء العشوائي .

واشار رئيس الهيئة العامة للحفاظ على الأراضي الزراعية القاضي عبد العزيز العنسي الى انه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة والزراعية العليا على تحديد اﻷراضي الزراعية في الجمهورية لعدم غنزال أي مخططات فيها .