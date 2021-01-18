المشهد اليمني الأول

استقبل وكيل أول محافظة مأرب محمد علوان ومعه مدير مديرية مجزر صالح الشريف اليوم في العاصمة صنعاء الشيخ يحيى النصري الأجدعي أحد وجهاء قبيلة الجدعان العائد إلى صف الوطن.

وخلال الاستقبال رحب الوكيل بالشيخ النصري وعودته إلى صف الوطن بعد اكتشافه نوايا تحالف العدوان في احتلال اليمن وامتهان أبنائه .. داعيًا كافة المغرر بهم العودة إلى أرض الوطن بين أهاليهم .

بدوره ثمن الشيخ النصري، موقف القيادة الثورية والسياسية في إصدار قرار العفو العام .. لافتاً إلى أن حفاوة الاستقبال والتعامل الأخلاقي مع العائدين وضمان وصولهم إلى مناطقهم، يجسد صدق القول والفعل لدى القيادة،