المشهد اليمني الأول

تواصلت لليوم الخامس على التوالي الوقفات والفعاليات الغاضبة لقرار الإدارة الامريكية تصنيف انصار الله منظمة إرهابية معلنة رفضها القاطع للقرار باعتباره عدواني يستهدف تركيع أبناء الشعب اليمني إزاء مواجهة المخطط السعودي الأمريكي الصهيوني في اليمن والمنطقة.

حيث ندد لقاء موسع للعلماء والخطباء بمحافظة صنعاء، اليوم، بقرار الخارجية الأمريكية بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية، نظمه مكتب الأوقاف بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد مدير مكتب الأوقاف عبده السراجي، أن القرار العدواني لن يركع أبناء الشعب اليمني بل يزيدهم قوة وصمودا في مواجهة المخطط السعودي الأمريكي الصهيوني.

فيما دعت كلمات علماء وخطباء المحافظة، أحرار الأمة العربية والإسلامية إلى إدانة السياسة الأمريكية الرعناء بحق الشعب اليمني.

مديرية مناخة:

نظم مكتب الصحة العامة والسكان ومستشفى الوحدة بمديرية مناخة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بالقرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

وأكد المشاركون في الوقفة التي شارك فيها كوادر القطاع الصحي، أن الإدارة الأمريكية تمارس كافة أشكال الإرهاب بحق الشعوب الحرة .. معتبرين قرار الإدارة الأمريكية انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وعبر موظفو الصحة بالمديرية في البيان الصادر عن الوقفة عن رفضهم للقرار الأمريكي .. مطالبين المنظمات الحقوقية الدولية بالخروج من حالة الصمت والوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني.

الحيمة الداخلية:

أقيمت بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء اليوم وقفات احتجاجية استنكاراً لقرار الخارجية الأمريكية بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

وفي الوقفة التي نظمها أبناء بني عمرو وبلاد القبائل بالمديرية، ندد المشاركون بصمت المجتمع الدولي تجاه الممارسات الأمريكية السافرة بحق الشعب اليمني.

ودعوا إلى النفير الشعبي والتحرك لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً وتعزيز الجهود لإمداد المرابطين بالمزيد من الرجال والمال والغذاء.

مديرية جحانة

وأقيمت في مديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

مديرية أرحب :

واستنكر أبناء وقبائل مديرية أرحب محافظة صنعاء خلال وقفة إحتجاجية اليوم قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

وطالبوا الأمم المتحدة بتحمل المسئولية والضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصار والخروج من الصمت لإدانة الغطرسة الامريكية بحق الشعب اليمني

محافظة ريمه:

نظٌمت بمديرية الجعفرية محافظة ريمة اليوم وقفات احتجاجية للتنديد بقرار الإدارة الأمريكية بتصنيف أنصار الله ضمن قائمة الإرهاب.

وأكد بيان صادر عن الوقفة الرفض القاطع لقرار الإدارة الأمريكية بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية .. مشيراً إلى وقوف أبناء ريمة صفًا واحدًا إلى جانب القيادة الثورية والسياسية في وجه الصلف والغطرسة الأمريكية.

ودعا البيان إلى مواصلة الاحتشاد لإيصال مظلومية أبناء اليمن إلى العالم .. مؤكدًا الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر المؤزر.

أمانة العاصمة:

واستنكرت عدد من مؤسسات المجتمع المدني قرار الإدارة الأمريكية، بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

وعبرت المؤسسات في بيانات منفصلة عن رفضها للقرار الأمريكي.

حيث نددت مؤسسة وشائج للتنمية والاستجابة الإنسانية بالقرار الأمريكي .. معتبرة هذا القرار نهجاً عدائياً مقصوداً هدفه تعميق الكارثة الإنسانية وإعاقة وصول الغذاء والإيواء للمتضررين جراء العدوان والحصار.

ونظم أبناء مديريتي السبعين وشعوب بأمانة العاصمة اليوم وقفة ومسيرة ووقفة احتجاجية للتنديد بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

ورفع المشاركون في المسيرة والوقفات التي شارك فيها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب وعضو المجلس المحلي علي الرحبي والوكيلان المساعدان أحسن قاضي ومحمد سريع وأعضاء المجلس المحلي، اللافتات الرافضة للقرار الأمريكي وإحراق الأعلام الأمريكية.

محافظة المحويت:

شهدت مديريات حفاش والرجم والطويلة بمحافظة المحويت اليوم مسيرات شعبية ووقفات غضب شعبي بمشاركة رسمية وشعبية واسعة تنديداً بالقرار الأمريكي تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

صدر بيان موحد صادر عن المسيرات والوقفات جدد المشاركون رفضهم القاطع للقرار الأمريكي، معتبرين قرار وزارة الخارجية الأمريكية منتهية الصلاحية في آخر فترة من ولاية ترامب فضيحة سياسية جديدة للنظام الأمريكي الذي يمارس الإرهاب ذاته على الشعب اليمني وجزء من غطرستها وهيمنتها على العالم الخارجي.

محافظة الحديدة :

نظم المجلس المحلي بمديرية الحالي ومكتب الأحوال المدنية بمحافظة الحديدة والصحة ومستشفى السلخانة بالمديرية اليوم وقفات احتجاجية للتنديد بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

وندد المشاركون في الوقفة باستمرار الإرهاب الأمريكي على الشعوب العربية والإسلامية بمساعدة الأنظمة العميلة في المنطقة.

كما نفذ أبناء وقبائل مديرية باجل بمحافظة الحديدة اليوم وقفات احتجاجية للتنديد بقرار الإدارة الأمريكية بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

واعتبر بيان صادر عن الوقفة قرار الإدارة الأمريكية بالفاشل والضعيف والذي كشف زيف وهشاشة مجرمي البيت الأبيض.