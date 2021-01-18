المشهد اليمني الأول

“خاص”

أعلنت قطر، اليوم الاثنين 18يناير 2021م م، رسميا استئناف نشاطها في اليمن وبمسمىٰ الهلال الاحمر القطري لحفر آبار مياة الشرب.

وجاء ذلك بعد برنامج التحري لقناة الجزيرة من قطر الذي فضح اساليب الامارات باستخدام الهلال الاحمر الاماراتي كواجهه استخباراتية لاهداف تمزيقيه باختراق الداخل اليمني ثم تشكيل عصابات مسلحة مناطقية موالية للامارات وبالضابط الاماراتي المرافق دائما وابدا لطارق عفاش وهاني بن بريك في الجنوب والساحل المُحتل والهلال الاحمر القطري بضابط قطري من اصل يمني بينما الهلال الاحمر الاماراتي بضابط اماراتي وكذلك مركز سلمان للاغاثة بضابط سعودي.

وحسب الاعلان فان هلال قطر يستهدف محافظات حجة وصعدة وريمة والتركيز على محافظات تعز والضالع وبالماضي وقبل الربيع الاخواني القطري التركي الامريكي وقبل المبادرة الخليجية الصهيونية السعودية بهادي والاقاليم وقبل العدوان والحصار والتجويع والافقار.

وقبل كل ذلك جاء الهلال الاحمر الاماراتي مُبكراً لليمن ووزع كيس القمح على اهل اليمن ثم اختراق وغزو واحتلال وانتاج قوى مسلحة عنصرية مناطقية بتبادل الادوار بين قوى الاحتلال بين محور السعودية والامارات وبين محور قطر وتركيا بتبادل الادوار بين الثورة “اخوان قطر وتركيا” وبين محور الثورة المضادة “السعودية والامارات” حسب توصيف قناة الجزيرة، ثم تبخر كل ذلك بالمصالحة بين قطر والسعودية واختفت مفردات الثورة والثورة المضادة من برامج قناة الجزيرة ثم تركيز سهام الافك والبهتان نحو يمن الاصالة والعراقة نحو المجاهدين المؤمنيين فهم ميليشيات ومجوس وروافض وسلالة وكهنوت ثم ارهاب والجميع والكل يرددون كل ماسبق وبكل الالحان والانغام وبقيادة المايسترو اليهودي الصهيوني من تل ابيب والقدس المُحتلة.

المقاطعة ثم المصالحة

وبعد تمثيلية المقاطعة ثم المصالحة تدفقت الشركات التركية القطرية الى محافظة شبوة الغنية بالغاز والنفط للاستثمار والنهب لخيرات اليمن وبشرعية الخوان من اخوان حزب الاصلاح والجنرال الاحمر العجوز.

واليوم اعلن عن تدفق الهلال الاحمر القطري الى محافظات الشمال والوسط وبالضابط القطري من اصل يمني وكذلك حاولت امريكا عبر السفير الامريكي بصنعاء ذات يوم وليلة منح يهود أمريكا من اصل يمني الجنسية اليمنية ثم دمجهم بالسياسة والاقتصاد والخصخصة والشراكة مع القطاع العام ثم الابتلاع والتحكم بالسياسة والاقتصاد والمجتمع والقانون المدني وكذلك الشيخ الزنداني وعلى يديه اسلم واعتنق التسلام تلوهابي التكفيري حوالي 50 يهودي ونصراني ومن جامعة الايمان المتصهين فابناء البلاد مجوس وكفار والمُطبعين والمُنبطحين للصهاينة اليهود تحالف وشرعية ومحرحرين.

يستثمرون المعاناة لتدمير اليمن من الداخل وبالداخل المرتزق والخائن والعميل وهم من صنع وانتج معاناة الفقر والجوع وانعدام خدمات المياة والكهرباء والصحة والتعليم وانقطاع الرواتب.

يدغدغون مشاعر وعواطف اهل اليمن باليهود من اصل يمني بالقطري من اصل يمني بالسعودي من اصل يمني وهم قد اصبحوا وامسوا وباتوا اذناب لخدمة المشاريع الصهيونية الامريكية، يدغدغون مشاعر وعواطف ابناء اليمن بالاسلام الوهابي وخلافة الاستعمار العثماني وهم في حماية القواعد العسكرية الامريكية التي انضم لقيادتها اليهود الصهاينة.

فالخيرات لامريكا والغرب المتصهين والارض من النيل للفرات ويراد خيبر الحجاز لبني صهيون بعد تمزيق وتقسيم الامة الاسلامية والوطن العربي واليمن وبالداخل اكثر من الخارج وبالوهابي والاخواني واصحاب المشاريع المناطقية وبدعم من محور الثورة والثورة المضادة وبتبادل الادوار بين قناة الجزيرة قطر وبين قناة العربية الحدث لبني سعود، فهم الشرعية والدين والصحابة والتوحيد والفقة والعروبة والوطنية والجمهورية وديمقر اطية عوائل بيت الاحمر وعفاش ومنظمات الاغاثة بمركز سلمان ومياة الشرب لقطر وهم الاشتراكي والناصري والسلفي والمحايد كذلك.

اليمن مُستباح بالارض والانسان والخيرات واشكال العدوان مُستمره ولن يكْ الهلال القطري هو الاخير فهم جنبا الى جنب العدوان العسكري والحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي والاعلامي حتى ولو ارتدى الثعلب جلد القط واصبح له صوت المواء واهتزت معه اذناب ذا قرورة ” الكلب ” …

فمن يتولهم منكم فإنه منهم ،، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ” یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ” ومن اصدق من الله حديثا

المحرر السياسي – المشهد اليمني الاول