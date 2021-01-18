المشهد اليمني الأول

نظم أبناء قبيلة مراد بمحافظة مأرب وأبناء مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز اليوم وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق المدنيين واستمرار القصف الجوي على مناطقهم وقراهم وندد المشاركون فيها بالسياسات الأمريكية بشكل عام وبقرار هذا التصنيف على وجه الخصوص.

وألقيت في الوقفات التي أقيمت في مديرية ماهلية بحضور المشرف الإجتماعي لأنصارالله أحمد السقاف،وعددا من مشائخ ووجهاء قبيلة مراد ، كلمات أكدت الوقوف في صف الوطن واستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحرير المحافظة من دنس العدوان ومرتزقته.

وأستنكرت القبائل القصف الهستيري لطيران العدوان منازل المواطنين ومزارعهم في مديريات مراد والذي خلف أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وسقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

ودعا بيان صادر عن الوقفة جميع المغرر بهم للعودة للصف الوطني والبراءة من العدوان ومرتزقته.. مؤكدين على أواصر الأخوة والقربى بين أبناء الوطن الواحد وأهمية رص الصفوف لمواجهة العدوان.

وأكد المشاركون بالوقفات أن تصنيفات أمريكا للشعوب الحرة بالإرهابية لن يؤثر شيئا في مسار واتجاه بوصلة تحركاتها المناهضة للهيمنة والاستكبار العالمي، موجهين دعوة الى جميع أحرار وشرفاء العالم للوقوف صفاً في مواجهة رأس الارهاب المتمثل بأمريكاء ومن دار في فلكها من المستكبرين.

القبائل لفتوا أن زهو الفرحة بهذا القرار الأمريكي من المعتدين لن يعفيهم من عقوبة اجرامهم بحق الأبرياء في أرض اليمن، مؤكدين استمرارهم بالصمود والإلتفاف حول القيادتين الثورية والسياسية ، ورفد الجبهات بقوافل المال والرجال حتى تحقيق النصر.

واستنكروا الجرائم الإرهابية التي يقوم بها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء الشعب اليمني منذ ستة أعوام وسط صمت أممي مطبق.