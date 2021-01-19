المشهد اليمني الأول

أفـادت مصـادر محليـة في محافظة عدن المحتلة بان قيادي بارز من مرتزقة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات تعرض لمحاولة اغتيال، مساء أمس الأول

أوضحـت المصـادر أن مسـلحين أطلقوا النـار على المرتـزق «عبد الله عليان» عضو مـا يسـمى «الجمعيـة الوطنية» للميشـيات الانتقـالية، والقيادي في ما يسـمى «اللواء 15 صاعقة» التابع للمليشيا.

ونقلـت مصـادر إعلاميـة عـن المرتـزق «عليـان» أن المسـلحين الذيـن أطلقـوا النار عليه يتبعون قوات ما يسـمى “طوارئ أمن عدن”،

ويأتي ذلـك في إطارصراع داخلي متصاعد تشـهده محافظة عدن بين فصائل مرتزقة العدوان، في ظل انفلات أمني كبير.