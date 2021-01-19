المشهد اليمني الأول

أقدم مسـلحون قبَليون مـن قبلية آل كازم، أمس الاثنين، على احتجـاز ٦ مغتربين من أبناء ردفـان ويافع بمحافظة لحـج، وذلك في طريق المحفد بمحافظة أبين.

وقالـت مصادر محليـة، إن المغتربين كانوا عائديـن مـن الغربـة خـارج الوطن عـلى متن باص جماعـي، حيث تم إنزالهم واحتجازهم في نقطة المحفد من قبل مجاميع مسـلحة تابعة لقبيلة آل باجراد الكازمي.

وأوضحـت المصـادر أن المسـلحين القبليين مـن آل كازم اقتادوا المغتـربين كأسرى إلى جهة مجهولة؛ بحجـة أن لديهم مطالب مع شخص من أبناء ردفان.

وبحسب المصادر، فإن المنطقة تشهد توترا عقب الاختطاف وسط أنباء عن قيام أبناء يافع وردفان بوضع نقـاط أمنية في الطرقات للقيام بأسر أفراد من قبيلة آل باجراد الكازمي.