المشهد اليمني الأول

أكد محافظ عدن طارق سلام، أن حادث تفجير مطار عدن الذي راح ضحيته عشرات المدنيين، جريمة أمريكية بكل المقاييس ومعد مسبقاً لتمرير التصنيف الأمريكي بحق أنصار الله.

وأوضح المحافظ طارق سلام في تصريح صحافي أن حالة الرفض وإعلان النفير في مواجهة قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل جعلهم يظهرون بتلك المسرحية المفضوحة بتعاون قوى محلية وقوات تحالف العدوان التي راح ضحيتها المواطنين بهدف الضغط على القوى الوطنية بصنعاء تمرير صفقة التطبيع ما لم فالإرهاب الذي سوقه الأمريكان وأدواتهم بالمنطقة سيكون غطاء لممارسة جرائمهم بحق الشعب اليمني.

وأشار إلى أن المنهج القرآني الذي سار عليه أبناء اليمن والقوى العربية المقاومة، سلاح سيواجهون به طواغيت الأرض وسيجعلون مشاريعهم ترتد عليها بالخيبة والحسرة.

وقال سلام” ردع العدوان وتحرير أراضي اليمن المحتلة يمثل أولوية، وطالما في اليمنيين عرق ينبض فلن يتنازلوا عن حقهم في الذود عن أرضهم وعرضهم ونصرة المظلومين كون الشعب اليمني يمتلك من القيم والثوابت والمبادئ ما يؤهله لذلك”.