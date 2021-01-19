المشهد اليمني الأول

يتصاعد صراع خفي بين الإمارات والسعودية جذب الشركات متعددة الجنسيات لاستضافة مقراتها الإقليمية.

وأوردت وكالة Bloomberg الأمريكية أن الإمارات تكثف من تحركاتها لمواجهة حملة منافسة شديدة من السعودية.

ونقلت الوكالة عن مكتب الاستثمار في أبو ظبي إن الإمارات تستطيع أن تقف في الصراع مع السعودية.

وبحسب الوكالة فإن أبوظبي تتهم السعودية بمحاولة إعادة رسم خريطة الشركات الخليجية من خلال حث الشركات متعددة الجنسيات على نقل مقراتها الرئيسي للرياض.

إغراءات سعودية

ومن ضمن الصراع يقود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة لإقناع الشركات متعددة الجنسيات من Google إلى شركة Siemens بنقل مقارها الإقليمية من دبي إلى الرياض.

في إطار المبادرة، التي يطلق عليها اسم “المقر الرئيسي للبرنامج”، تقدم بن سلمان بحوافز للشركات الرائدة.

خاصة الشركات الرائدة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والنفطية، وذلك بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

واستندت الصحيفة البريطانية لمعلوماتها من الاستشاريين الذين يقدمون المشورة للحكومة والمديرين التنفيذيين الذين استمعوا إلى العرض التقديمي.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من المبادرة هو تعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم رؤية بن سلمان الطموحة لترسيخ المملكة كمركز أعمال إقليمي.

وقال مسؤول تنفيذي مطلع على الخطط: “إنهم يبحثون في المقرات الإقليمية، وليس وحدات التشغيل، لذا فهم يريدون أساسًا القيادة العليا”.

وأضاف المسؤول للصحيفة “أعتقد أن الأمر يتعلق بالبصريات:” نحن لاعب جاد، نحن أكبر سوق، نريد أن تكون الشركات التي تمارس الأعمال التجارية هنا مقرًا لها “.

منافسة دبي

تؤكد الحملة كيف تستخدم المملكة، أكبر اقتصاد في الخليج، نفوذها المالي لزيادة المنافسة مع دبي، مركز التجارة والتمويل والسياحة الإقليمي.

وفي اطال الصراع المحتدم يقود بن سلمان تطوير سلسلة من المشاريع العملاقة.

والكثير من الشركات الكبرى العاملة في منطقة الخليج الغنية بالنفط لها مقار إقليمية في الإمارات.

تأتي الخطوة السعودية في الوقت الذي تكافح فيه اقتصادات الخليج بسبب الوباء وانهيار أسعار النفط.

واكتسبت الحملة زخمًا قبل مؤتمر المستثمرين السنوي التابع لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية برئاسة بن سلمان والمقرر أن يبدأ في 27 يناير.

قال أحد المسؤولين التنفيذيين إنه يعتقد أن المملكة تأمل في عرض مذكرات التفاهم مع الشركات التي وافقت مؤقتًا على الانتقال إلى الرياض.

وذلك لتسليط الضوء على التقدم المحرز في خطة “رؤية 2030” للأمير محمد لتحديث المملكة وإصلاح اقتصادها.

إغراءات سعودية

قال مستشار يعمل في المملكة “إنه أشبه بمن لم يتم استغلاله”، في إشارة إلى الشركات التي يتم الاتصال بها.

وصرح مسؤولون تنفيذيون إن المملكة تريد جذب المجموعات إلى مركز الملك عبد الله المالي ، وهو مشروع تطوير ضخم يضم 59 ناطحة سحاب في شمال الرياض يفتقر إلى المستأجرين.

وذكر مستشار للحكومة السعودية أطلع على الخطط “يتعلق الأمر بجذب مستأجرين رئيسيين دوليين”.

كما قال ثلاثة مستشارين إن الحوافز المعروضة تشمل إعفاء ضريبيًا لمدة 50 عامًا، والتنازل عن حصص توظيف السعوديين – والتي ثبت أنها عبء على الشركات – وضمانات الحماية ضد اللوائح المستقبلية.

لكن المسؤولين التنفيذيين قالوا إن الشركات كانت فاترة تجاه “المقر الرئيسي للبرنامج” لأنها وازنت تداعيات نقل كبار المديرين التنفيذيين من دبي، التي هي أكثر ليبرالية وتواصلًا ولديها بنية تحتية حديثة بما في ذلك المدارس الجيدة، مع الحاجة إلى استرضاء المسؤولين السعوديين المؤثرين.

قال مستشارون ومسؤولون تنفيذيون إن الشركات مع ذلك تفكر في نقل وحدات الأعمال المختلفة إن لم يكن إدارتها الإقليمية إلى الرياض لتهدئة مخاوف الصراع مع السعودية.