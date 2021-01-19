المشهد اليمني الأول

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إدراج كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وعدد من المسئولين إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.

وذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” أن قائمة العقوبات الإيرانية تضمنت عددا من المسئولين الأمريكيين في إدارة ترامب، على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، ووزير الدفاع السابق مارك إسبر، بالإضافة إلى عدد من المسئولين.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، تضم قائمة العقوبات أيضاً، القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، والمبعوث الأمريكي السابق الخاص بإيران براين هوك، والمبعوث الحالي إليوت أبرامز، وآخرين.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في البيان: إن هذه الخطوة تأتي بسبب “انتهاكاتهم ضد حقوق الشعب الإيراني وارتكابهم أعمال إجرامية ودعم الإرهاب ما مثل تهديدا جديا على أمن المنطقة والعالم”.

وتأتي هذه العقوبات، بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانا على خلفية صلتهم بإيران.

وتوجه إيران أيضاً اتهامات لإدارة ترامب بتنفيذ عملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة، بداية العام الماضي، وتطالب بمحاسبة المسئولين عن العملية.