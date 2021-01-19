المشهد اليمني الأول

شهدت محافظة عمران وقفات غاضبة منددة بالقرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله بما يسمى قوائم الإرهاب،

حيث أوضح محافظ المحافظه فيصل جعمان أنه في الوقت الذي تتواجد فيه اسرائيل بشكل معلن مع حلفائها في الجزر اليمنية في إطار المشروع الصهيوامريكي على البلد ، تصرح خارجية أمريكا بتوجهها لتصنيف أبناء الشعب اليمني المجاهد والمقاوم والرافض لهذا المشروع بما يسمى إرهابيين.

وأكد أن التصنيف محاولة تهديد بائسة وفاشلة ومستحيلة لإخضاع شعبنا اليمني المجاهد للتنازل عن عزته وحريته وقضايا أمته مقابل التراجع الأمريكي عن هذا التصنيف.

وأشار أن الشعب اليمني لديه من القيم والثوابت والمبادئ مايؤهله للمواجهة والاستعداد للمزيد من التضحية لنيل كرامته وعزته وحريته واستقلاله.

السلطة المحلية بالمحافظة من جانبها أدانت في بيان صادر عنها أن ما سمي بقرار الإدارة الأمريكية بحق أنصار الله عمل أحمق و غير قانوني ينم عن غباء سياسي و تخبط في الرؤية الإستراتيجية لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب و الذي لا يفرق بين المكونات الحرة التي تدافع عن شعوبها و سيادة بلدانها و بين الجماعات الإرهابية التي صنعتها أمريكا لإقلاق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي كداعش والنصرة وبوكو حرام وبلاك ووتر وغيرها من المنظمات والجماعات الإرهابية.

الى ذلك نظمت بعدد من مديريات محافظة عمران وقفات إحتجاجية غاضبة تنديداً بقرار الخارجية الأمريكية تصنيف أنصار الله ضمن مايسمى قائمة الإرهاب، وإستمرار جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق المدنيين الأبرياء وإحتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأكد المشاركون في الوقفات رفضهم للقرار الأمريكي.. مشددين على أهمية الاصطفاف والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي.

واعتبر المشاركون في الوقفات أن أمريكا هي رأس الشر والإرهاب العالمي كونها تمارسه على الشعب اليمني وشعوب المنطقة.

وأكدت البيانات إستمرار أبناء الشعب اليمني في رفد الجبهات والصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والوقوف خلف القيادتين الثورية والسياسية في المضي في طريق الحرية والعزة والكرامة.

وأشارت البيانات إلى أن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق المدنيين من الأطفال والنساء بإرهاب أمريكي مباشر يدل على مدى الإنحطاط الإخلاقي الذي وصل إليه واليأس والفشل العسكري .. مؤكدة أن تلك الجرائم والقرارات لن تثني الشعب اليمني في إستمرار الصمود والثبات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التآمرية.

ودعت البيانات كافة أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصفوف لمواجهة المؤامرات، ودعم محور المقاومة لمواجهة قوى الإستكبار.

الى ذلك أقيمت بمديرية كسمة محافظة ريمة اليوم وقفات احتجاجية استنكاراً لقرار الخارجية الأمريكية بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

وفي الوقفة ندد المشاركون بصمت المجتمع الدولي تجاه الممارسات الأمريكية السافرة بحق الشعب اليمني.

ودعوا إلى النفير الشعبي والتحرك لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً وتعزيز الجهود لإمداد المرابطين بالمزيد من الرجال والمال والغذاء.