المشهد اليمني الأول

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي كافة ابناء الشعب اليمني إلى المشاركة العامة بمسيرات جماهيرية حاشدة في الـ25 من الشهر الجاري رفضاً للقرارات الأمريكية بتصنيف أنصار الله في لائحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال تغريدة له على حسابة في تويتر قائلاً ” ندعو جماهير الشعب اليمني الباسلة إلى المشاركة العامة بمسيرات جماهيرية حاشدة لإيصال صوته وموقفه.

وتابع الحوثي بالقول ” ‏الشعب اليمني بإذن الله سيخرج في يوم 25/1/2021″، مضيفاً بان اللجنة المنظمة للفعاليات ستحدد أماكن المسيرات.

وجدد محمد علي الحـوثي دعوته لكافة أحرار العالم للمشاركة بمسيرات يعبروا فيها عن رفضهم للعدوان والحصار الأمريكي وكل ممارساته.

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