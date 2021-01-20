المشهد اليمني الأول

قال وزير الخارجية الأمريكي في إدارة بايدن أنتوني بلينكين إنه سيراجع على الفور تصنيف بومبيو لحركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية.

وبحسب شبكة أيه بي سي نيوز فإن وزير الخارجية الذي سيتولى منصبه اليوم الثلاثاء أكد أن تصنيف الحركة لا يحقق شيئًا عمليًا بشكل خاص في تعزيز”جهود السلام “، بينما يزيد من صعوبة تقديم المساعدة.

ومن جهة اخرى قال رئيس الوفد المفاوض محمد عبدالسلام إنه “لا تداعيات سياسية ولا اقتصادية ولا إنسانية للتـنصيف الأمريكي للحركة كمنظمة إرهابية، وذلك لأن صنعاء قطعت كل هذه المراحل”.

وكان قد أكد عبدالسلام أن صنعاء لا تقدم أي تنازلات ولن يدفعها التصـنيف الأمريكي إلى تبديل المواقف أو تقديم التنازلات.

وكشف عبدالسلام أن “معايير التصـنيف الأمريكي باتت سخيفة حتى في المحافل الدولية”، مؤكدا أن “المجتمع الدولي سارع للتواصل مع صنعاء للتأكيد أن التصنيف الأمريكي لا يعنيهم وأكدوا أن أمريكا تتصرف بتهور في مختلف القضايا”.