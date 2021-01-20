المشهد اليمني الأول

عمدت كبريات المنصات الرقمية حول العالم إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب. وسعت هذه الشركات إلى تقييد المحتوى الداعم لترامب وإلى محاصرة منشوراته المثيرة للجدل وإقصاء مناصريه المتهمين بالتطرف وأعمال العنف.

ومن المفارقات أن ترامب قضى معظم العام الماضي في محاولة لحظر منصات “تيك توك”، ثم انتهى به الأمر ليكون موضوع حظر.

تويتر

حظر موقع “تويتر” حساب دونالد ترامب الشهير يوم الجمعة 8 يناير بسبب مخاوف من تكرار عنف أتباعه في العاصمة الأمريكية واشنطن.

فيسبوك

أعلن “فيسبوك” في 6 يناير عن إغلاق حساب ترامب لمدة 24 ساعة فقط، لكنه مدد هذا الحظر لمدة أسبوعين حتى تتم عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى إدارة بايدن. وقبل أيام، أعلنت مديرة العمليات في الشركة، شيريل ساندبرغ، أنّها لا تخطط لرفع الحظر.

إنستغرام

طبّق “إنستغرام”، المملوك لشركة “فيسبوك”، الحظر نفسه على ترامب الذي فرضته الشركة الأم في الموقع الأزرق. تم تأكيد الحظر من قبل مدير “إنستغرام”، آدم موسيري، في 7 يناير.

غوغل

سحبت “غوغل” منصات “بارلر”، حيث يتجمع أنصار ترامب، من متجر “غوغل بلاي”، لفشله في إدارة التهديدات وخطاب العنف. وقال متحدث باسم “غوغل”: “تتطلب سياساتنا أن يكون للتطبيقات التي تعرض المحتوى الذي ينشئه المستخدمون سياسات إشراف تزيل المحتوى الضار مثل المنشورات التي تحرض على العنف”.

آبل

على خطى “غوغل” حظرت “آبل” تطبيق “بارلر” من متجر التطبيقات الخاص بها يوم السبت. برّر متحدث باسم شركة “آبل” القرار بأن “التطبيق لم يلتزم بتعديل وإزالة المحتوى الضار أو الخطير الذي يشجع على العنف والنشاط غير القانوني، ولا يمتثل لإرشادات مراجعة متجر التطبيقات”.

أمازون

حظرت “أمازون” التطبيق في خدمة الاستضافة التابعة لها، وذلك بعد العثور على العديد من المشاركات التي شجعت على العنف. قالت “أمازون” في رسالة إلى إدارة التطبيق: “لقد رأينا مؤخراً زيادة مطردة في هذا المحتوى العنيف على منصتك، وكلها تنتهك شروطنا. من الواضح أن “بارلر” ليس لديه عملية فعالة للامتثال لشروط خدمة أمازون”.

يوتيوب

أزال “يوتيوب”، المملوك لـ”غوغل”، آلاف مقاطع الفيديو التي تنشر معلومات خاطئة حول نتائج الانتخابات، بما في ذلك بعض الفيديوهات التي شاركها ترامب. وكان “يوتيوب” آخر المنضمّين إلى التطبيقات التي حظرت الرئيس، وتُمنع القناة الآن من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بث مباشر لمدة لا تقل عن سبعة أيام يمكن تمديدها.

سناب شات

حظر التطبيق الأصفر ترامب بعد أحداث الشغب. وقال متحدث باسمه: “نحن لا نروج حالياً لمحتوى الرئيس في قسم الاستكشاف.. لن نقوم بتضخيم الأصوات التي تحرض على العنف العنصري والظلم من خلال منحها ترقية مجانية”. وبعد تعليق حساب ترامب لأجل غير مسمى، أغلق حسابه نهائياً.

تيك توك

من المفارقات أن ترامب قضى معظم العام الماضي في محاولة لحظر “تيك توك”، ثم انتهى به الأمر ليكون موضوع حظر. أكدت المنصة الصينية أنها ستزيل خطابات ترامب التي تعتبر محرضة على العنف، بالإضافة إلى وسوم يمينية تحث على العنف.

تويتش

تحركت خدمة البث الشهيرة المفضلة للاعبين بسرعة يوم الخميس 7 يناير لإزالة أي تهديدات بالعنف وحساب ترامب. قال متحدث باسم المنصة إنه “في ضوء الهجوم الصادم على مبنى الكابيتول، قمنا بتعطيل قناة الرئيس ترامب على “تويتش”. نظراً للظروف الاستثنائية الحالية والخطاب التحريضي للرئيس، نعتقد أن هذه خطوة ضرورية لحماية مجتمعنا ومنع استخدام “تويتش” للتحريض على مزيد من العنف”.

ريديت

ورد أن “ريديت” قد حظر قناة r / DonaldTrump. وتقول الشركة إن سياساتها “تحظر المحتوى الذي يروج للكراهية، أو يشجع، أو يمجد، أو يحرض، أو يدعو إلى العنف ضد مجموعات من الأشخاص أو الأفراد”.

شوبيفاي

أكد التطبيق أن كلاً من منظمة ترامب ومتجر البضائع الرسمي للرئيس لن يكونا متاحين للخدمة بسبب سياستها التي لا تتسامح تجاه العنف.

بنتريست

لا يوجد حساب لترامب في هذا الموقع، إلا أن الأخير أقدم على تعطيل نتائج البحث والوسوم والمحتوى المرتبط بالترويج لنظريات المؤامرة.