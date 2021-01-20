المشهد اليمني الأول

أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أصدر قبل ساعات على مغادرته منصبه، عفوا عن 73 شخصا بينهم مستشاره السابق ستيف بانون.

ووفق وكالة “فرانس برس” وأوضح البيان إن “الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا وخفف الأحكام الصادرة على سبعين شخصا آخرين”.

يذكر أن بانون (66 عاما) كان أحد مهندسي حملة دونالد تـرامب الرئاسية في 2016 قبل أن يطرده الملياردير الجمهوري، وقد حصل على العفو من الرئاسي بينما يواجه تهمة اختلاس أموال كانت مخصصة حسبما يعتقد لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

واعتبر بيان البيت الأبيض أن بانون “كان قائدا مهما للحركة المحافظة وهو معروف بخبرته السياسية”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أصدر قرارا بالعفو عن مستشاره السابق في اللحظة الأخيرة بعدما تحدث معه هاتفيا، وأوضحت أن العفو الرئاسي من شأنه أن يلغي التهم الموجهة إلى ستيف بانون في حال إدانته.

وفي الأشهر الأخيرة استخدم ترامب الذي من المقرر أن يسافر إلى فلوريدا صباح الأربعاء، بالفعل هذه السلطة الرئاسية وأصدر قرارات عفو عن معاونين ومقربين منه. وكان بعضهم أدينوا بالتحقيق في تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملتها في 2016.