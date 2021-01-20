المشهد اليمني الأول

أفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال ال24 ساعة المقبلة.

وتوقع مركز الأرصاد في نشرته الجوية أن تستمر الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع أثناء الليل والصباح الباكر. ولفت إلى ان الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات اب، تعز، لحج ،أبين ، شبوه وحضرموت ؛ وستكون باردة نسبياً في الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية.

وحث مركز الأرصاد المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر و المسافرين إلى تلك المحافظات على أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة. ودعا المزارعين ورعاة المواشي و النحالين الى حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمناحل من آثار البرودة الشديدة.

وأوضح مركز الأرصاد أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي اليوم بلغت ؛ ذمار : 0.5 ؛ ؛ عمران : 1 ؛ صنعاء : 2 ؛ السدة: 7.5 ؛ سيئون : 7.6 ؛حجة : 8.8 ؛المحويت : 10 .