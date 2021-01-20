المشهد اليمني الأول

أقيمت بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية محافظة صنعاء اليوم وقفة احتجاجية، نظمها الملتقى الأكاديمي والإداري تنديدا بقرار الخارجية الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

وردد المشاركون في الوقفة احتجاجية الشعارات المنددة بالإرهاب الأمريكي بحق شعوب المنطقة بصورة عامة والشعب اليمني بشكل خاص. وأكدوا أن أمريكا المصدر الأول للإرهاب والفوضى في دول العالم، موضحين أن القرار الأمريكي لن يخضع أبناء الشعب اليمني ولن يثني من عزيمتهم في مقارعة الطغاة والظالمين.

لفت بيان الوقفة إلى أن القرار الأمريكي يأتي كآخر محاولة من إدارة ترامب لاستكمال عملها الإجرامي في اليمن وإطالة أمد العدوان.

وكان الملتقى الأكاديمي نظم ندوة ثقافية حول الارهاب الامريكي ومخاطر الغزو الصهيوني الذي يستهدف وعي الأمة، مؤكدة أهمية رفع الوعي للتصدي للمؤامرات ومخططات العدوان.