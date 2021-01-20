المشهد اليمني الأول

تسببت تغريدة جديدة لنائب شرطة دبي السابق”ضاحي خلفان” ، في إثارة الجدل مجدداً بين الإمارات والسعودية.

وقال خلفان في تغريدة مثيرة للجدل على موقع “تويتر”،: ” إذا كان البعض ليس في حاجة الإمارات فأن الإمارات ليست في حاجته مليون مرة “.

وأثارت تغريدة ضاحي خلفان الجدل، خصوصاً أنها أعقبت المصالحة الخليجية التي أدت إلى فك الحصار عن قطر والتي لم تكن حميمة للإمارات مثلما حدث مع السعودية، وتأتي أيضا تزامناً مع انسحاب نسبي للقوات الإماراتية من مدينة المخا الساحلية غربي اليمن، لصالح مجاميع سلفية محسوبة على السعودية.

ولقيت التغريدة المسيئة للسعودية غضبا من ناشطين و أكاديميين سعوديين.

ويرى مراقبون إلى أن تغريدة خلفان يقصد بها السعودية، خاصة بعد أن هاجمت صحيفة “العرب” اللندنية، الممولة إماراتيا، السعودية، بعد المصالحة الخليجية وقمة العلا، واتهمت الرياض بالفشل الذريع في الملف اليمني .

واختارت “العرب” اللندنية من مقال الكاتب العراقي “كرم نعمة”، فقرة تحوي هجوماً مباشراً على السعودية أثناء إعادة نشر رابط المقال على حساب الصحيفة في تويتر.

ونصت الفقرة المقتبسة من المقال قائلة “متى التزمت قطر بوعودها من قبل، ثم متى نجحت السعودية من قبل من الخليج إلى العراق واليمن وتركيا وإيران، إن لم تكن ثمة قوة خارجية مساعدة تعتمد عليها؟”.