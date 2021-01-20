المشهد اليمني الأول

تشهد أمريكا اليوم حالة حرجة واستنفاراً أمنياً غير مسبوق، حيث يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين لتنصيبه ليصبح الرئيس الـ46 لأمريكا في ظروف لم يشهد لها مثيل في تاريخ الديمقراطية الأمريكية وإجراءات أمنية ومخاوف من حدوث أعمال شغب واضطرابات قد تشهدها العاصمة واشنطن وعدد من الولايات من قبل مؤيدي الرئيس المهزوم دونالد ترامب بعد أن شهدت أمريكا خلال حكمه انقسامات جراء سياسته الفاشلة التي لم تحظ بالإجماع وساهمت في تعميق الهوة بين أفراد الشعب الأمريكي وانتشار العنف والتفرقة.

وفي هذا السياق وعد جو بايدن عقب مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي، على فوزه رسمياً برئاسة أمريكا في السابع من شهر يناير الجاري بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.بإعادة الوحدة قائلا “سنخرج من المأزق معا. ولا يمكننا أن ننجح في ذلك ونحن منفصلون ومنقسمون”.

جرت العادة أن تشهد مراسم التنصيب مئات الآلاف من المشاركين في العاصمة الفيدرالية الأمريكية واشنطن لحضور تنصيب الرئيس الجديد، لكن هذا التنصيب سيكون الوصول إليه محدودا بسبب الإجراءات الأمنية ووباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 370 ألف أمريكي.

وانتشر أكثر من 25ألف جندي من الحرس الوطني الأمريكي في شوارع المدينة وحول المباني الحساسة، لا سيما بعد أن اقتحم مؤيدو الرئيس دونالد ترامب في السادس من هذا الشهر مبنى الكونغرس في محاولة لمنع التصديق النهائي على فوز بايدن.

في البداية سيقوم نائب الرئيس بأداء القسم قبل أن يؤديه الرئيس، على أن يتم تنصيب الرئيس رسميا في العاصمة واشنطن، وأن يكون الحدث الأبرز فيه هو تلاوة اليمين الرئاسية. وعقب اداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، يلقي الرئيس خطاباً إلى الشعب الأمريكي، وهو تقليد أرساه الرئيس جورج واشنطن.

بعد اختتام حفل القسم يغادر الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول ليبدأ الرئيس المنتخب مهام عمله، بينما تقام مأدبة غداء في مبنى الكونجرس تكريماً للرئيس الجديد بوجبات طعام تقدمها الولاية التي ينتمي إليها الرئيس. ويسير الرئيس المنتخب بصحبة السيدة الأولى من مبنى الكونجرس إلى البيت الأبيض عبر شارع بنسلفانيا لمسافة تقترب من أربعة كيلومترات وتستغرق حوالي 40 دقيقة. بعد ذلك تقام مسيرة تشارك فيها فرق عسكرية ومدنية احتفالاً بتولي الرئيس الجديد مهامه. أيضاً يختتم يوم التنصيب بإقامة حفلة راقصة على شرف الرئيس الجديد وزوجته.

وسيتوجه الرئيس جو بايدن مع الرؤساء السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لتوجيه دعوة إلى الوحدة في أمريكا المقسومة. وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه قد تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في كافة الولايات الأمريكية الـ50.

وأشارت مذكرة لمكتب التحقيقات إلى أن “احتجاجات مسلحة ومخطط لها أمام مباني الكابيتول في كل الولايات، وحذرت المذكرة من وجود مجموعة مسلحة تخطط للتوجه إلى واشنطن حال حاول الكونغرس عزل الرئيس دونالد ترامب بموجب التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة توعدت بـ”انتفاضة ضخمة” في حال حدث ذلك.

وقد صرح مسؤول أمريكي، بأن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سجل خطاب وداع من البيت الأبيض تحدث فيه عن قائمة إنجازاته خلال 4 سنوات قضاها في المنصب. ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية الليلة الماضية، عن المسؤول، قوله: “إن ترامب قام بتعداد الإنجازات التي يعتقد أنها يجب أن تحدد إدارته.

فيما أفاد مصدر آخر بأن الأيام الأخيرة للرئيس ترامب في البيت الأبيض اقتصرت على إحاطات من جهاز مخابرات أمريكا حول التهديدات الأمنية بشأن تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن وإحاطات مجلس الأمن القومي وصور المغادرة وتوديع الموظفين المغادرين في اللحظة الأخيرة.

الثورة