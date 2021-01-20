المشهد اليمني الأول

أفاد موقع “غلوبس” العبري أن مكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO) سيُقيم ثمانية مكاتب جديدة في العالم، بينها مكتب في “تل أبيب”، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع “اسرائيل”.

وبحسب الموقع، ستُقام المكاتب الأخرى في نيويورك، سان فرانسيسكو، فرانكفورت، لندن، باريس، بكين وسيول.

وذكر المكتب في بيان أن العملية تأتي في سياق مبادرات استراتيجية، يلتزم خلالها بمضاعفة الدعم للمستثمرين حول العالم، بهدف توسيع نشاط مكتب الاستثمار في الاسواق المركزية في الخارج، ومن خلالها يبحث جذب استثمارات متطورة تنمو في الامارات.

وبحسب الموقع، يستكمل توسيع مكتب أبو ظبي للاستثمار برنامج الابتكار الذي أطلقته الشركة والذي بلغت تكلفته ملياري دولار، والذي يوفر حوافز تشجيعية، مالية وغير مالية للمصالح التي تدفع الابتكار في المنطقة ذات النمو العالي، من خلال توجه مُرَكَّز اكثر بدعم المستثمرين.

ويقول الموقع الاقتصادي الاسرائيلي إن “مكتب أبو ظبي للاستثمار ارتبط مؤخرا بـ”مجموعة-42 ابو ظبي” (G42 (Group 42 ، شركة الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية في ابو ظبي والتي أقامت هي الاخرى مكتبا لها في “تل أبيب”. مكاتب (ADIO) المقامة بالاشتراك مع G42، ستُتيح تعاونًا وثيقًا أكثر بين الهيئتيْن، كما ستُتيح فرصًا للشركات الاسرائيلية التي تركز على التكنولوجيا والتي تسعى للتوسع الى الامارات.

ويتوقّع “غلوبس” أن يفتح المكتب في “تل أبيب” الباب أمام الشركات الاسرائيلية الناشئة التي لم تحصل حتى الآن على انتباه جدي من المستثمرين في الخليج الفارسي، بحسب الموقع.