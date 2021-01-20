المشهد اليمني الأول

زعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن إدارته “حققت إنجازات كبيرة خلال 4 سنوات”، مؤكدًا أنه “سيعود مرة أخرى بشكل ما”.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في قاعدة أندروز الجوية، في واشنطن، بعد مغادرته البيت الأبيض: “وداعا وسأعود مرة أخرى بشكل ما”.

وأضاف: “أجرينا أكبر إصلاحات ضريبية في الولايات المتحدة ونتمنى من إدارة بايدن إلا تفرض ضرائب كبيرة مجددا”.

وتابع: “حققنا معجزة طبية بعدما طورنا لقاحا ضد فيروس كورونا خلال 9 أشهر فقط”.

وأعرب عن أمنيته أن “تحقق الإدارة الجديدة كل الحظ والنجاح”، مضيفا: “أعتقد أنها ستحقق نجاحا كبيرا بعدما وضعناهم في وضع جيد رغم جائحة كورونا”.

وأعرب عن شكره للشعب الأمريكي والصحافة، مضيفا: “أردت أن أودعكم قبل المغادرة، وأتمنى ألا يكون وداعا طويلا”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب جو بايدن اليوم الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليرد الأخير عليه بأن هذا “أمر جيد”، وأن تجاهل تقليد حضور الرئيس المنتهية ولايته كان “واحدا من الأمور القليلة جدا التي اتفق عليها معه”، بحسب تعبيره.