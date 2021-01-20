المشهد اليمني الأول

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Trump اليوم البيت الأبيض على متن مروحية رئاسية متوجها إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، حيث تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وتعتبر هذه الرحلة هي آخر رحلة لترامـب Trump بصفته الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة. وألقى ترامب قبل الصعود إلى متن المروحية كلمة قصيرة وصف فيها ولايته بأنها “أكبر شرف لحياته”، وتمنى ألا يكون وداعه للبيت الأبيض لفترة طويلة.

وسيتوجه ترامـب على متن الطائرة الرئاسية إلى منزله في ولاية فلوريدا. ويصبح ترامـب Trump أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.