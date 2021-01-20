المشهد اليمني الأول

أقيمت اليوم وقفات شعبية غاضبة رفضا لقرار النظام الأمريكي ضد الشعب اليمني في بعدان وريف إب.

حيث أقيمت في مديرية بعدان بمحافظة إب وقفة شعبية حاشدة رفضا وتنديدا بتصنيف الإدارة الأمريكية لأنصار الله كحركة إرهابية .

واستنكر المشاركون في الوقفة هذا التصنيف الذي يعبر عن حالة الضعف والوهن التي وصل إليها النظام الأمريكي بزعامة ترامب الذي اشتهر بسياسته الهوجاء ونفسيته المريضة .

وأستهزأ المشاركون في بيان وقفتهم بهذا القرار الذي يعد دليلا قاطعا على صوابية النهج والقوة التي بات يمثلها أنصار الله ، لافتين إلى أن أحرار هذا الشعب كلهم أنصار الله .

وأشاروا إلى أن هذا القرار لا يمثل شيئا ولا يمكنه أن يحقق أي نصر لقوى العدوان بل يدل على حالة الفشل الذريه لهذه القوى بزعامة أمريكا .. موضحين أن ما لم تستطع أمريكا واحذيتها من دول العدوان على تحقيقه طوال ست سنوات لا يمكنهم تحقيقه بهذا القرار او أي قرار غيره ..

وكان مدير المديرية بشير راجح قد ألقى كلمة عبر فيها اسفه من مستوى الإنحطاط الذي وصل إليه نظام ترامب الذي سعى من هذا القرار إلى التغطية على الجرائم الأمريكية في اليمن باعتبار أمريكا مشاركة في العدوان ..

وفي منطقة ميتم بمديرية ريف إب أقيم نظمت وقفات قبلية رفضا للقرار الامريكي الغبي الذي صدر من نظام أمريكي ساهم في خللت الأوضاع ومثل خطرا على بلاده .

وفي الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة قاسم المساوى ومدير عام المديرية محمد الفرح ومشرف المديرية علي خرصان ، أكد المشاركون أن هذا القرار يعبر عن مدى الحقد والإستهداف الممنهج لهذا الشعب من قبل قوى العدوان .

وفي الوقفات جددوا وقوفهم ومساندتهم لأنصار الله ضد هذا الصلف الأمريكي والقرار الأهوج الذي لن يؤثر على مجريات الأحداث ولم يعود بالفائدة على دول العدوان كونه سيزيد أنصار الله ومعهم الأحرار من أبناء هذا الشعب إصرارا على مواصلة التحشيد ورفد الجبهات لتحقيق النصر المؤزر .

ودعا بيان الوقفات كافة أحرار هذه المحافظة إلى الخروج المشرف يوم السبت القادم في المظاهرة الحاشدة بمركز المحافظة رفضا لهذا القرار ..

وكان الوكيل المساوى قد ألقى كلمة حيا فيها المشاركون في هذه الوقفة التي تعد رسالة لأمريكا ولدول العدوان أن الشعب اليمني يلتف حول قيادته الثورية وكلهم في خندق واحد مع أنصار الله لمواجهة الإستكبار والغطرسة الأمريكية .

وأكد أن هذا القرار من نظام دولي يرعى الأرهاب ويتخذ منه وسيلة لاستهداف الأمة الإسلامية لا يمكن أن يؤثر على قوة الإرادة لهذا الشعب الواثق بنصر الله .