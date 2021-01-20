المشهد اليمني الأول

قال الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن Joe Biden اليوم الأربعاء، العشرون من ديسمبر، في خطاب تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية أن هذه لحظة انتصار الديمقراطية. وتابع أن البلاد لا تعتمد على أي منا بل علينا كشعب، وأضاف هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها.

وتحدث بايدن عن أزمة كورونا قائلاً: فيروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من المواطنين، وأضاف بايدن أنه يجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي، وتابع أحاول اليوم أن أوحد شعبنا. وتابع بايـدنفي خطاب التنصيب: نستطيع أن نحارب الأعداء والتطرف ومواجهة الفيروس بالوحدة، وأن علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف.

بايدن: أمريكا أفضل!!

ولفت Joe Biden نحو فوضى ترامب قائلاً هذه لحظات وحدة لمواجهة التحديات، الا اننا لن نفشل أبدا في أمريكا، مضيفاً: لنبدأ بداية جديدة، كما علينا أن نرفض ثقافة التلاعب والتضليل. وتابع: يجب على الولايات المتحدة أن تكون أفضل من ذلك بكثير يجب أن لا يؤدي الاختلاف إلى التفرقة، وقال متفائلا أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين.

ووجه كلامه للامريكيين وقال: أفهم أن العديد من الأمريكيين ينظرون إلى المستقبل بقلق، وأضاف أن الديمقراطية انتصرت، كما يجب أن ندافع عن الحقيقة ونهزم الأكاذيب، وسنقوم بإعادة تحالفاتنا كما سنكون شركاء أقوياء للسلام والأمن.

واختتم Joe Biden خطاب التنصيب بقوله: بإمكاننا أن نكون أمة أفضل واجهنا تحديات صعبة، سنكون على قدر المسؤولية وسنؤمن عالما أفضل لأولادنا، وسأدافع عن الدستور وعن ديمقراطيتنا.