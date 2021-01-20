المشهد اليمني الأول

أعلنت لجنة أطباء السودان، مساء الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الاشتباكات القبلية في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور إلى 159 قتيلا و202 جريحا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن بيان نشرته اللجنة (غير حكومية)، جاء فيه: “ارتفع عدد القتلى منذ بداية الاشتباكات في مدينة الجنينة الى 159 قتيلا والجرحى الى 202 جريح حالة بعضهم حرجة كما تم تحويل (16) حالة إلى الخرطوم لتلقي رعاية طبية متقدمة”.

وذكر البيان “لليوم الرابع على التوالي تواصل المستشفيات استقبال ضحايا الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة الجنينة والمناطق المجاورة، حيث استقبلت المستشفيات جثامين(29) من القتلى إضافة إلى وفاة أحد الجرحى في مستشفى السلاح الطبي، فضلاً عن وصول(5) من الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أن كل الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة ومستشفى السلاح الطبي تحت رعاية الفرق الطبية المحلية وفريق الاسناد الطبي الذي وصل الولاية اليوم والذي يضم نواب وإختصاصيين في تخصصات جراحية مختلفة.

والسبت، قررت السلطات فرض حظر تجوال إلى أجل غير مسمى في الولاية، على خلفية أعمال العنف التي شهدتها منطقة “كريندق” في مدينة “الجنينة”، إثر شجار بين شخصين تطور إلى إحراق عدد من المنازل.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر في أيدي القبائل بولايات دارفور، فيما تفيد تقارير غير رسمية بأن القبائل تمتلك مئات الآلاف من قطع السلاح، بينها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.