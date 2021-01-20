المشهد اليمني الأول

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أنه قبل لحظات من تنصيب بايدن “وقعت الإمارات مع أميركا اتفاق شراء 50 طائرة أف 35“.

كما أبلغت مصادر مطلعة وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء بأن “الإمارات وقعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة إف-35 مقاتلة وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة”.

وعلى الرغم من أن الإمارات والولايات المتحدة كانتا تعملان على توقيع الاتفاق قبل تولي الرئيس جو بايدن السلطة اليوم الأربعاء، فإن الرئيس الجديد قال إنه سيعيد النظر في الاتفاقات.

وتعبر الإمارات، أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، منذ فترة طويلة عن اهتمامها بحيازة المقاتلات “إف-35” الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وتلقت وعدا بالحصول على فرصة لشرائها في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” في آب/أغسطس الماضي.

يذكر أن في شهر تشرين الثاني، قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي 4 مشاريع قوانين لوقف صفقة الأسلحة الأميركية للإمارات التي تتضمن طائرات “F-35” وصواريخ وذخائر بقيمة تزيد على 23 مليار دولار.

الأعضاء اتّهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتحايل على الكونغرس لتمرير الصفقة، بعدم منح لجان الكونغرس وقتاً لضمان توافق مبيعات الأسلحة المقترحة بهذا الحجم مع أهداف الأمن القومي الأميركي.

وكان البيت الأبيض أعلن في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي نيته بيع 50 طائرة “إف-35” إلى الإمارات.

وأخطر البيت الأبيض الكونغرس بأنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز “إف-35” من صنع شركة “لوكهيد مارتن” للإمارات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في أول رد على صفقة الطائرات “إف-35” حينها، إنه “نحن جميعاً نواجه تهديداً مشتركاً”.