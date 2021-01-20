المشهد اليمني الأول

بعد أربع سنوات مضطربة في السلطة، غادر الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، قبل أن يؤدي الديمقراطي جو بايدن، اليمين الدستورية. وأفادت وكالة “رويترز“، مساء اليوم الأربعاء، بأن مسؤولا في البيت الأبيض قال إن الرئيس ترامب ترك مذكرة اعتيادية لبايدن في المكتب البيضاوي، لكن فحواها لم يتضح بعد.

ومع دخول بايدن (78 عاما) للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، فإن أمريكا تشهد حدثا غير مسبوق، لأنه أكبر الرؤساء الذين دخلوا البيت سنا على مدار التاريخ، في وقت انتقلت الرئاسة إليه عبر مراسم مصغرة في العاصمة، واشنطن، لم تشهد القدر المعتاد من الأجواء الاحتفالية، بسبب جائحة كورونا والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار ترامـب على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وغادر ترامب، البيت الأبيض، للمرة الأخيرة بعد الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) هو وزوجته ميلانيا، بطائرة هليكوبتر متوجها لحضور حفل وداع في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، حيث وعد أنصاره بأنه “سيعود بشكل ما”، متفاخرا بما وصفه بنجاح إدارته قبل أن يسافر جوا إلى فلوريدا، ولم يكن في وداع ترامب كبار الجمهوريين، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس.