المشهد اليمني الأول

ارتفع عدد ضحايا التفجيرين المتتاليين، اليوم الخميس، وسط العاصمة العراقية بغداد إلى 28 شهيداً و73 جريحاً، بتفجير انتحاري مزدوج استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأكد مدير الدفاع المدني العراقي أن الاعتداء المزدوج أسفر عن سقوط 28 شهيدا و73 جريحا كحصيلة أولية

وذكر التلفزيون العراقي أن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق “الباب الشرقي” وسط بغداد

وأشار مصدر أمني عراقي إلى أن الضحايا التفجـير من المدنيين، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقعي التفـجيرين لنقل الجثث والجرحى إلى أقرب المستشفيات.

واغلقت قوات الأمن مدخل المنطقة الخضراء الذي تتخذه الحكومة الاتحادية مقر لها وسط بغداد، بعد وقوع الانفجارين المتتالين.