المشهد اليمني الأول

أقيمت صباح اليوم الخميس، مراسم تدشين “مصفاة بيد بلند” للغاز في مدينة بهبهان (بمحافظة خوزستان – جنوب غربي إيران)؛ باعتبارها أكبر مصفاة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة ثلاثة مليارات و400 مليون دولار

وقال المدير التنفيذي لمصفاة بيد بلند محمود أمين نجاد، خلال مراسم الافتتاح التي أقيمت عبر الفيديو برعاية الرئيس الإيراني حسن روحاني وحضور وزير النفط بيجن زنكنة، قال: إنه على الرغم من الحظر الأمريكي الجائر، فقد نجح المتخصصون من أبناء إيران الإسلامية في انجاز هذا المشروع ليكون أكبر مصفاة للغاز على صعيد المنطقة.

وأوضح نجاد، أن هذه المصـفاة التي تجسد اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكفاءة المختصين الإيرانيين، انشئت في غضون 36 شهرا فقط، وبتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و400 مليون دولار.

وأضاف، أن مصـفاة بيد بلند للغاز قادرة على استقطاب جميع الغاز المصاحب للنفط الخام في 3 محافظات: خوزستان وكهكيلوية وبوير أحمد (جنوب غرب) وبوشهر (جنوب)، ومن ثم تحويله لإلى الغاز المفيد.

وبين أن عمليات أنشاء مصـفاة بيد بلند، كلّفت ما يزيد عن ألف كم من أنابيب نقل الغاز؛ وهو حاليا ثالث أكبر مشروع في العالم.