المشهد اليمني الأول

توجهت ابنة الشهيد الجنرال قاسم سليماني، زينب سليماني، للرئيس الأميركي السابق دونالد تـرامب قائلةً “أنت مهزوم ومعزول ومكسور وينظر إليك كشخص يعيش الخوف من الأعداء لا كبطل”.

وفي تغريدة لها ردت على تـرامب قائلةً “قتلت والدي قائد الانتصار على داعش والقاعدة مع أمل خائب بالظهور كبطل”.

بالتزامن، أعاد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، نشر تغريدة زينب قاسم سليماني التي ردت فيها على ترامب.

ظريف وفي تغريدة أخرى قال إن “تـرامب وبومبيو وشركاؤهما سقطوا في مزبلة التاريخ”، مشيراً إلى أن “ذكرى القائد سليماني والآلاف الذين قتلتهم إدارة ترامب وشوهتهم وجوعتهم وحرمتهم الدواء ستظل ساطعة”.

وقال ظريف في كلمة له أمام مجلس الشورى اليوم، إن بلاده تمكنت من “هزيمة ترامب في مجال السياسة الخارجية، عبر أدوات الحوار وبدعم من الشعب الإيراني”، مرحّباً بمغادرة تـرامب للبيت الأبيض الأمر الذي “سينعكس إيجاباً” على إيران.

وفرضت وزارة الخارجية الإيرانية، عقوبات على الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد تـرامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، بالإضافة إلى وزير الدفاع ومسؤولين آخرين.

أما ترامب وفي معرض حديثه يوم أمس عما وصفها بـ”إنجازات” قال “قضينا على خلافة داعش وأنهينا الحياة البائسة لمؤسسها وقائدها البغدادي، وقفنا في وجه النظام الإيراني القمعي وقتلنا أكبر إرهابي في العالم، الجزار الإيراني قاسم سليماني”، على حد قوله.

يذكر أن ابنة سليماني قالت الشهر الماضي في مقابلة خاصة على الميادين إن ترامب “سيدفع ثمن جريمة الاغتيال بأبشع الطرائق الممكنة”.