المشهد اليمني الأول

أدان عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبدالوهاب المحبشي، اليوم الخميس، التفجيرات الإرهابية التي حدثت اليوم في العراق، محملا الإدارات الأمريكية المتعاقبة مسؤولية الجرائم السابقة.

وأكد المحبشي في مداخلة مع المسيرة أن الإدارات الأمريكية الديمقراطية السابقة اعتمدت نهج التفجيرات ودعم الجماعات التكفيرية وما حدث في العراق اليوم يشير باحتمالات توجه الإدارة الجديدة في الاتجاه ذاته.

وقال المـحبشي إن “داعش نشأت تحديدا في عهد أوباما وقد اعترفت قيادات أمريكية بمسؤوليتهم عن نشأة تلك الجماعات وهذا يدفع للتنبه من إعادة إحياء ذلك النهج خلال الفترة القادمة”.

يُذكر أن العشرات سقطوا بين شهيد وجريح اليوم إثر تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة العراقية بغداد.