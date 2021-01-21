المشهد اليمني الأول

أدان ناطق أنصار الله ورئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام بشدة التفجير الدامي الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، مؤكدا حق الشعب العراقي في استعادة أمنة واستقراره وإخراج قوات الاحتلال الأمريكي.

وقال عبد السلام في تغريدة له على “تويتر” ندين بشدة التفجير الدامي والإجرامي في بغداد، ونؤكد حق الشعب العراقي في استعادة أمنه واستقراره وإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من بلاده”.

ندين بشدة التفجير الدامي والإجرامي في بغداد ، ونؤكد حق الشعب العراقي العزيز في استعادة أمنه واستقراره وإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من بلاده — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 21, 2021

واستهدف تفجيران انتحاريان في وقت سابق اليوم وسط العاصمة العراقية، حيث فجر انتحاريا نفسه في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران، فيما فجر آخر نفسه في سوق الباب الشرقي ما أدى إلى استشهاد 28 شخصا وإصابة 73 آخرين في حصيلة أولية.