المشهد اليمني الأول

عٌقد بعزلة العميسي بمديرية الخوخة محافظة الحديدة اليوم الخميس لقاء موسع برئاسة مدير المديرية أمجد محمد ثابت ضم قيادة المجلس المحلي والوجهاء والشخصيات الإجتماعية والمشائخ والعقال والأمناء الشرعيين.

كرس اللقاء لمناقشة آلية تسهيل الزواج والحد من المبالغة في المهور والإسراف في الأعراس بما يعزز من التكافل الإجتماعي وحماية الشباب من الوقوع في الرذيلة.

وفي اللقاء الذي حضره المشرف الإجتماعي ناجي عبيد والمشرف الثقافي حسن ناجي والمشرف التربوي علي محمد تم التوقيع على وثيقة تسهيل الزواج وتخفيض المهور والتي حددت مبلغ سبعمائة ألف ريال للبكر ومبلغ 350 ألف ريال للثيب كحد أعلى للزواج.

وفي اللقاء أشاد مدير المديرية بتوجه المشائخ والشخصيات الاجتماعية والأعيان لوضع حد للمغالاة في المهور بمبادرة تجسد توجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – حفظه الله – في تسهيل زواج الشباب وإكمال نصف دينهم.

ونوه بما تضمنته الوثيقة من إجراءات للحد من غلاء المهور وتيسير الزواج خاصة والوطن يمر بظروف صعبة جراء استمرار العدوان والحصار والتصعيد.

داعيا قيادة المجلس المحلي بالمديرية والجهات المعنية إلى الإضطلاع بالدور الفاعل في عدم قبول أي عقد زواج مخالف لبنود الوثـيقة. وأكد أهمية العمل بوثيقة تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور وتعميم الوثيقة على مناطق وعزل المديرية عبر اللجان المشكلة لذلك.