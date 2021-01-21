المشهد اليمني الأول

مقتل واصابة 26شخصا بحريق في دارللمسنين

أعلنت الحكومة الأوكرانية أن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون على الأقل جراء حريق اندلع اليوم الخميس داخل دار لرعاية المسنين في مدينة خاركوف جنوب شرقي البلاد.

أعلنت الحكومة الأوكرانية أن 15 لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون على الأقل جراء حريق اندلع اليوم الخميس داخل دار لرعاية المسنين في مدينة خاركوف جنوب شرقي البلاد. وذكرت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن الحريق اندلع في الطابق العلوي من العمارة المؤلفة من طابقين تم تحويلها إلى دار مسنين سابقا.

ولفتت الهيئة إلى أن 28 شخصا من أفراد الإطفاء هرعوا إلى المكان للتعامل مع الحريق الذي انتشر على مسافة نحو 100 متر مربع، مؤكدة العثور على 15 جثة في موقع الحادث وإنقاذ تسعة أشخاص. وصنفت الهيئة الحريق بـ”الحالة الطارئة على مستوى الدولة”.

من جانبها، أعلنت مصلحة الرعاية الاجتماعية في محافظة خاركوف أن دار المسنين الذي وقع فيها الحادث المأساوي غير مرخص بها، فيما أكدت لقطات نشرتها وسائل إعلام انتهاك معايير السلامة من الحرائق في المبنى، مثل وضع حمايات من قضبان معدنية على النوافذ.