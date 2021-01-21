المشهد اليمني الأول

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، اليوم الخميس، أحرار وشرفاء الشعب اليمني للخروج المشرف في مسيرات غضب عارمة تحت عنوان، “الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية” .

وأوضحت اللـجنة المنظمة أن المسيرات الجماهيرية ستكون في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات وذلك عصر الاثنين القادم.. مشيرة إلى أنه سيتم تحديد ساحات المسيرات في وقت لاحق.

وأهابت اللجنة المنظمة بجماهير الشعب اليمني للحضور الكبير والمشرف تأكيدا على أن الشعب اليمني لن ينكسر ولن يوهن عزمة وصلابته وصموده في وجه العدو مهما كانت التحديات، وتأكيدا على أن العدوان والحصار الأمريكي تعتبر كبرى الجرائم الارهابية.