المشهد اليمني الأول

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الهجوم الارهابي الذي استهدف سوق شعبي وسط بغداد واسفر عن مقتل وجرح العشرات من المواطنين العراقيين.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق واسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى. وأكد البيان وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب العراق الشقيق ورفضها لأي محاولات لزعزعة أمنه واستقراره.

واشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها وسياساتها هي من تعمل على زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في المنطقة والعالم وهي من تقف وراء معاناة شعوب أمتنا المسلمة.

ودعت وزارة الخارجية، دول وشعوب أمتنا الحرة إلى التضامن والتفكير الجاد في إيجاد صيغ للعمل المشترك على وضع حد للمواقف والسياسات العدوانية التي تنتهجها واشنطن إزاء الشعوب بشكل عام والبلدان والشعوب المعبرة عن شرف الأمة بشكل خاص.