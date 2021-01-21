المشهد اليمني الأول

نظم أبناء وقبائل مديرية شرعب الرونة وأبناء مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز اليوم وقفات احتجاجية نددوا خلالها بقرار الخارجية الأمريكية تصنيف أنصار الله بمايسمى قائمة الإرهاب.

وفي الوقفات ندد المشاركون باستمرار العدوان والحصار واحتجاز المشتقات النفطية… مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات وإرهاب منذ ستة أعوام.

وأشاروا إلى أن انصار الله حركة وطنية تمثل الشعب كله في مواجهة الهيمنة الامريكية، مشددين على اهمية استمرار الثبات والصمود في مواجهة تحالف العدوان الارهابي وإفشال مخططاته التأمرية.

ودعت الوقفات المسلحة أحرار العالم إلى رفع أصواتهم عاليا لإدانة الغطرسة الامريكية الصهيونية وأدواتهم من الانظمة العميلة الخانعة التي تتأمر على الشعوب الحرة.

وأكد المحتجون أن التعسف الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني لن يزيده إلا قوة وصلابة وثباتاً في مواجهة العدوان.