المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس هاشم علي الدانعي أنه تم الإفراج اليوم عن 80 صيادا من أبناء محافظة الحديدة لدى أريتريا.

وأوضح المهندس الدانعي أنه تم وصول 37 صـيادا إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف في قارب وحيد من اجمالي خمسة قوارب كانوا على متنها تم مصادرة أربعة منها مع محتوياتها، بينما الآخرين وعددهم 43 صيادا تم إيصالهم تباعا إلى جزيرة كبريت وتوزيعهم للعودة بهم عبر قوارب مجموعة من الصيادين.

وذكر أن الصـيادين الذين تراوحت فترة احتجازهم ثلاثة أيام تم اعتقالهم من داخل المياه الإقليمية اليمنية واقتيادهم لقارب اماراتي بجزيرة حرمل للتحقيق معهم.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتوفير احتياجات الصيادين المفرج عنهم وتوفير وسائل مواصلات لإيصالهم إلى مناطقهم مع صرف مساعدات مالية.

وأدان رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر تفاقم قرصنة واعتداءات السلطات الإريترية بحق الصـيادين في السواحل اليمنية .. داعيا المنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية ووضع حد للممارسات التعسفية ضد الصيادين في السواحل اليمنية وحرمانهم من مصدر دخلهم.

بدورهم نوه الصـيادون المفرج عنهم باهتمام قيادتي السلطة المحلية والهيئة وتقديم الدعم والمساعدات لهم.

كان في الإستقبال مدير مديرية الصليف عبدالرحيم الشامي ومشرف عام المديرية أبو طارق الهاروني ومسؤول الأمن البحري قاسم علي ومندوب الأمن والمخابرات محمد عبدالله ومدير مركز الإنزال السمكي بمنطقة الصليف أحمد رمضان.