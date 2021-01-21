المشهد اليمني الأول

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي Nancy Pelosi ، اليوم الخميس، إنها ستبحث في الكونغرس محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب Trump، بتهمة التحريض على أحداث الشغب في مبنى “الكابيتول” بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” فقد أكدت بيلوسي في مؤتمر صحفي لها، أن “ترامب حرض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري، الذي تسبب في صدمات نفسية”.

وتعهدت Nancy Pelosi باتخاذ إجراءات بشأن محاكمة ترامب، في مجلس الشيوخ.. مشيرة إلى أنه دعا أنصاره للخروج على القانون وساعدهم على الوصول إلى مبنى الكابيتول وإحداث الفوضى”. وشكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الله على خروج ترامب من البيت الأبيض.. مؤكدة أنه “ستكون هناك محاكمات للمسئولين عن اقتحام مبنى الكونغرس”.

وعن مثيري أحداث الشغب في الكابيتول قالت بيلوسي: “ما من شك في أن هناك أعضاء في هذه الهيئة قدموا المساعدة لمن كان لديهم فكرة أنهم يحتضنون كذبة اختلقها ترامب، وهي أن الانتخابات الرئاسية لم تكن شرعية”. ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي Nancy Pelosi أعضاء المجلس إلى مساءلة ترامب، وقالت: إنه يجب أن يحاسب على تحريضه على الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي على الكونغرس.

وتابعت في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “القسم الذي أداه أعضاء الكونغرس يوجب عليهم دعم الدستور والدفاع عنه”، مضيفة: “تلك هي مهمتنا في هذه اللحظة الحزينة”. وتابعت: “دونالد ترامب ارتكب انتهاكا غير مسبوق في تاريخ الكونغرس”.

ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، إن ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد، من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020″